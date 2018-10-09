صلاح يوجه رسالة مؤثرة لـ"محمد هانى"

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أشاد اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول، باللاعب محمد هاني نجم النادي الأهلي من الناحية الأخلاقية لافتًا إلى أنهما يعيشان فى غرفة واحدة خلال المعسكر الحالي للمنتخب استعدادًا لمواجهة سوازيلاند في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا بالكاميرون.

وأبلغ "صلاح" الجهاز الفنى بقيادة خافيير أجيري رغبته فى الاستمرار مع مزاملة محمد هاني فى الغرفة المخصصة لإقامته بمعسكر المنتخب المقام حاليًا بالقاهرة استعدادًا لمواجهة سوازيلاند.

ووصف صلاح، هاني باللاعب المحترف الذى لا يسبب ازعاجًا لأي من زملائه سواء فى المنتخب أو النادي الأهلى وهو الأمر الذى عاد عليه بالإيجاب خلال المعسكر السابق ببرج العرب قبل مواجهة النيجر فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث أكد نجم الفراعنة حرصه على استمرار التجربة خلال المعسكر الحالى طالما أن اللاعب تم استدعاؤه.

ويستعد منتخب مصر لمباراتى سوازيلاند المقرر لهما 12 و16 أكتوبر فى الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.


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