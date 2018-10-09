نوح يحذر من تصفية "عشماوى" على يد بعض الدول

09 أكتوبر 2018 - 09:37 ص

حذر مختار نوح، الباحث في الشئون الإسلامية، من تصفية هشام عشماوي قائلاً: "الجهات والدول التي كانت تمول عشماوي من الممكن أن تقوم بتصفيته في أي وقت حتى لا يتم فضحها".

وأضاف "نوح" خلال لقائه ببرنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن عشماوي يحمل أسرارًا خطيرة عن التنظيمات و الدول التي كانت تموله وهو يساوم عليها الآن.

وطالب "نوح" السلطات الليبية بضرورة تشديد الحراسة علي عشماوي، قائلا: "ليبيا أوضتين وصالة، فممكن يصفوا عشماوي، أو يفجروا المكان المحتجز به".

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