بطل العرب في الشطرنج يتحوّل إلى متشرد

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تحول عماد حقي ابن الروائي الراحل "بديع حقي"، بطل سوريا والعرب وآسيا في "الشطرنج"، إلى متشرد ومتسول يجوب شوارع دمشق.

ولم يقم أحد بإنقاذه من التسول أو محاولة لتكريمه افتخاراً بإنجازاته، حيث تركه النظام لينام في الحدائق، ويتسول من الناس في شوارع العاصمة السورية.

كان حقي قد حصل على بطولة الجمهورية للرجال أكثر من عشر مرات، وهو أول لاعب سوري يحصل على لقب أستاذ دولي في الشطرنج.

كما حصل على أعلى رقم تصنيفي دولي للاعب شطرنج سوري في 1 أبريل 2005 وهو 2471 نقطة، بالإضافة إلي أنه مثّل سوريا في العشرات من البطولات العربية و الآسيوية و الدولية و الأولمبيادات العالمية ، حيث حصل على بطولة الفرق العربية مع المنتخب السوري.

يذكر أنه حصل أيضا على بطولة الجمهورية لأكثر من عشر مرات كما حصل على بطولة الفرق العربية مع المنتخب السوري سنة 1989.

و كان من أواخر إنجازاته الميدالية الذهبية لفردي الرجال في الدورة العربية بمصر عام 2007، وهو أول لاعب سوري يحصل على لقب أستاذ دولي في الشطرنج.

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