رد فعل والد "الحايس" بعد القبض على عشماوي

09 أكتوبر 2018 - 09:45 ص

أشاد الدكتور علاء الحايس، والد النقيب محمد الحايس أحد مصابي حادث الواحات الإرهابي، بالجهود التي بذلتها القوات المسلحة الليبية في القبض على الإرهابي هشام عشماوي بمعاونة المخابرات المصرية لافتًا إلى أن نبأ القبض عليه أثلج الصدور وهؤلاء الإرهابيون حثالة سنطهر مصر منهم".

وأضاف "الحايس" في مداخلة هاتفية برنامج "رأي عام" المذاع علي فضائية "TeN "، أن "عشماوي" كنز ثمين للمعلومات، مؤكدًا أن مصر ستسقط جميع التنظيمات الإرهابية.

ومن ناحية أخرى، أوضح علاء الحايس أن نجله محمد في مرحلة العلاج الطبيعي، ولديه مشكلة كبيرة في الركبة، ويحتاج لعملية في نهاية العام سواء في داخل أو خارج مصر.

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