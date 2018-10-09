» شاهد.. مدير عام "العربية" : لا يوجد إعلام حر

09 أكتوبر 2018 - 09:45 ص

كشف الإعلامي تركي الدخيل مدير عام قناة العربية ، عن سقف الحريات الموجود بالقناة ، قائلا :" إنه يوجد محظورات بطبيعة الحال ، ولكن القضية تتلخص في كيفية التعامل مع الخبر .

و أكد " الدخيل" ، خلال لقائه ببرنامج " الحكاية " المذاع علي فضائية " إم بي سي مصر" ، أنه لا يوجد

في العالم كله ما يسمي بالإعلام الحر وخير دليل علي ذلك الأزمة الموجودة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و وسائل الإعلام الأمريكية.

و تابع "الدخيل " ، قائلا :" منذ عام2001 و 2003 حيث كانت بداية الأعمال الإرهابية ،تعامل المسؤل السعودي مع الخبر اختلف ،فمتحدث الداخلية أصبح يعطي معلومات مقارنة بالسابق ، قبل ذلك كان يعتقد أن ظهور المعلومة خطر".

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