حريق داخل هيئة الكهرباء بالعباسية

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نشب حريق داخل مبنى هيئة كهرباء الريف في منطقة العباسية بالقاهرة.
وتعامل الموظفون مع النيران بخراطيم الإطفاء والطفايات، قبل وصول سيارات الإطفاء.
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