سفينة تهدد بكارثة ملاحية في ميناء سفاجا

09 أكتوبر 2018 - 09:54 ص

رفعت إدارة ميناء سفاجا حالة الاستعداد القصوى بسبب السفينة "PRISTINE GV " المحجوز عليها بالمخطاف الداخلى للميناء، وذلك بعد فصل "AIS" من رصد موقع السفينة ما يجعلها تائهة.

كما تم تجهيز قاطرات بحرية للتدخل السريع حال قطع المخطاف، أو جر المخطاف، ما يمثل خطورة على الممر الملاحى للميناء، وعلى السفن المترددة على الميناء، التى تحمل أشخاصًا وبضائع، خصوصًا أن السفينة مهجورة وفى حالة إظلام تام ومن دون جهاز AIS - جهاز التعارف الأوتوماتيكى للسفينة- ولم يتم عمل صيانة لها منذ فترة طويلة، ما يجعلها كالشبح داخل المسطح المائى للميناء، ويشكل خطرًا بالتصادم مع السفن المرتادة للميناء، إضافة لاحتمال انقطاع المخاطيف الخاصة بها وتسويحها، ما يشكل خطورة على البيئة البحرية فى حالة شحطها بالشعاب المرجانية.

وطالبت إدارة الميناء بتطبيق الإجراءات القانونية والقرارات المنظمة، ومنها قرار وزير النقل، رقم 360 لسنة 2018 الخاص بإجراءات تنظيم انتشال الحطام البحرى والسفن والوحدات البحرية الشاحطة، أو الغارقة، أو الجانحة، أو المهجورة داخل الموانئ، وذلك لما تشكله السفينة من خطورة وكارثة بحرية تسيئ لسمعة الميناء والدولة.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال السفينة، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتأمين حوض الميناء والممر الملاحي، حفاظًا على الممتلكات العامة والخاصة وحماية للأرواح.

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