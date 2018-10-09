شاهد.. انفجار مروع داخل مستودع للأسلحة

09 أكتوبر 2018 - 09:59 ص

أفادت دائرة الاتصالات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بأن انفجارا وقع صباح اليوم الثلاثاء داخل مستودع للأسلحة في ضواحي مدينة تشيرنيجوف.

وجاء في بيان صدر عن الدائرة: "في الساعة 3:30 صباح اليوم الثلاثاء وصلت معلومات من رئيس الترسانة السادسة مفادها أن انفجارا وقع في أراض تقنية داخل منطقة التجمع السكني إيتشنيا في مقاطعة تشيرنيجوف".

وأضاف أن السلطات العسكرية اتخذت إجراءات أمنية خاصة في عموم المقاطعة وعلى طول الحدود مع روسيا.

من جهتها أفادت هيئة أركان الجيش الأوكراني أن كثافة الانفجارات صباح اليوم الثلاثاء تراوحت بين انفجارين و3 انفجارات في الثانية، مضيفة في الوقت ذاته أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات.

وقالت وسائل الإعلام الأوكرانية إن هذه الترسانة تعد أحد أكبر الترسانات العسكرية في الأراضي الأوكرانية، مشيرة إلى أن مساحة أراضي المستودع تبلغ 682 هكتارا، وتوجد فيها حاليا ما بين 130 و150 ألف طن من المتفجرات منها ذخائر أسلحة نارية خفيفة إلى صواريخ.

وقد توجه رئيس الوزراء الأوكراني فلاديمير جرويسمان إلى مكان الانفجار.

وفتحت النيابة العسكرية الأوكرانية تحقيقا في الحادث بتهمة "إهمال مسؤول عسكري للخدمة أسفر عن عواقب وخيمة".