  • الثلاثاء 09 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر11:26 ص
بحث متقدم
بطل إسماعيلاوي: أحضرت هذا الشيء من العدو الإسرائيلي

بطل إسماعيلاوي: أحضرت هذا الشيء من العدو الإسرائيلي

صورة من الفيديو

فيديو.. إعلامية تعرض أعمال سحر من داخل القبور

صحفي أمريكي يسلم علي يد"بائع سبح" هذه قصته

صحفى أمريكي يسلم على يد "بائع سبح" هذه قصته

"الحماية المدنية": مستعدون لأي تهديد

حريق داخل هيئة الكهرباء بالعباسية

النقيب محمد الحايس

رد فعل والد "الحايس" بعد القبض على عشماوي

بطل العرب في الشطرنج يتحوّل إلي متشرد

بطل العرب في الشطرنج يتحوّل إلى متشرد

صلاح وهاني

صلاح يوجه رسالة مؤثرة لـ"محمد هانى"

الفقي: التعليم المجاني تسبب في ملايين العاطلين

الفقى: التعليم المجاني تسبب في ملايين العاطلين

الدولار

أسعار الدولار في البنوك مقابل الجنيه

الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية

محافظ الشرقية: خايف من المسئولية

في أوكرانيا..

شاهد.. انفجار مروع داخل مستودع للأسلحة

عرب وعالم

من الانفجار
من الانفجار

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

تفاصيل انفجار مستودع مسطرد

#

"ليفني" تحذر: غزة على وشك الانفجار

#

انفجار أسطوانة غاز داخل مخبز فى بولاق

#

لقطات مروعة لفهود تهاجم عائلة في محمية طبيعية

أفادت دائرة الاتصالات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بأن انفجارا وقع صباح اليوم الثلاثاء داخل مستودع للأسلحة في ضواحي مدينة تشيرنيجوف.

وجاء في بيان صدر عن الدائرة: "في الساعة 3:30 صباح اليوم الثلاثاء وصلت معلومات من رئيس الترسانة السادسة مفادها أن انفجارا وقع في أراض تقنية داخل منطقة التجمع السكني إيتشنيا في مقاطعة تشيرنيجوف".

وأضاف أن السلطات العسكرية اتخذت إجراءات أمنية خاصة في عموم المقاطعة وعلى طول الحدود مع روسيا.

من جهتها أفادت هيئة أركان الجيش الأوكراني أن كثافة الانفجارات صباح اليوم الثلاثاء تراوحت بين انفجارين و3 انفجارات في الثانية، مضيفة في الوقت ذاته أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات.

وقالت وسائل الإعلام الأوكرانية إن هذه الترسانة تعد أحد أكبر الترسانات العسكرية في الأراضي الأوكرانية، مشيرة إلى أن مساحة أراضي المستودع تبلغ 682 هكتارا، وتوجد فيها حاليا ما بين 130 و150 ألف طن من المتفجرات منها ذخائر أسلحة نارية خفيفة إلى صواريخ.

وقد توجه رئيس الوزراء الأوكراني فلاديمير جرويسمان إلى مكان الانفجار.

وفتحت النيابة العسكرية الأوكرانية تحقيقا في الحادث بتهمة "إهمال مسؤول عسكري للخدمة أسفر عن عواقب وخيمة".

شاهد الفيديو.. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مساجد وكنائس.. والهوية الوطنية للدولة !

محمود سلطان

وسائل التواصل تراقب الركن الفاشي

فراج إسماعيل

حرب أكتوبر وتحية (صادقة) للرجال1-2

د. هشام الحمامي

مبروك عطية و«فتاوى المول»!

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

كنز مصر المسكوت عنه

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» عامل أمام المحكمة: "زوجتى لا ترحم.. تعشق المال"
» هبوط أرضى مفاجئ يتسبب فى اختفاء 3 أشخاص
» هذا سبب وفاة دينا هارون
» إعصار "مايكل" يهدد باجتياح فلوريدا
» الكشف عن هوية الروسي المتهم بتسميم الجاسوس "سكريبال"
» أزمة جديدة لـ ريال مدريد
» تعليق "أديب" على سقوط الإرهابي هشام عشماوي
» السبب الحقيقي وراء الخلافات حول منظومة التعليم الجديدة
» ماذا قال البنك الدولي عن مصر في أحدث تقاريره؟
» هل تسلم ليبيا "عشماوي" إلى مصر.. "عكاشة" يجيب
» أسعار الدولار في البنوك خلال التعاملات المسائية

استطلاع رأي

هل تستطيع الاستغناء عن استخدام مواقع التواصل؟

  • ظهر

    11:47 ص

  • فجر

    04:36

  • شروق

    05:58

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    15:06

  • مغرب

    17:35

  • عشاء

    19:05

من الى
حرب أكتوبر
شيخ الطريقة الشبراوية
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»