فيديو.. إعلامية تعرض أعمال سحر من داخل القبور

09 أكتوبر 2018 - 10:01 ص

عرضت الإعلامية منال أغا، عددًا من أعمال السحر التي وجدوها داخل المقابر، بعضها للأطفال وآخر لتفريق بين الأزواج.

وقالت "أغا" من خلال برنامج "مع منال" المذاع علي فضائية "الحدث اليوم"، إن أحد تلك الأسحار كان لطفل، حيث كان يحتوي العمل به على قطعة من ملابسه بالإضافة إلى رفات من العظام الخاص بأحد المتوفين.

وعلقت "أغا" علي هذه الأعمال، قائلة: "بنروح ندفع الآلاف من الفلوس، عشان نأذي غيرنا من البشر ده كفر وجهل وتخلف".

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