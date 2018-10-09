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عرض مسرحية "عبور وانتصار" بـ" الصحفيين" الخميس

الحياة السياسية

حسين الزناتى
حسين الزناتى

متابعات- حنان حمدتو

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قال حسين الزناتى السكرتير العام المساعد ورئيس لجنة النشاط بنقابة الصحفيين، إنه سيتم عرض مسرحية "عبور وانتصار" بداية من يوم الخميس المقبل 11 سبتمبر ولمدة 10 أيام على مسرح النقابة، وذلك في إطار احتفالاتها بنصر 6 أكتوبر 73 .

وأضاف الزناتي فى بيان له أن العرض المسرحى هو بالتعاون مع وزارة الثقافة والبيت الفنى للمسرح، كما أن النقابة رأت ضرورة إسهامها  فى تكريم أبطال حرب أكتوبر فى ذكراها الـ45 .

وأشار الزناتى إلى أن العرض تأليف وإخراج الفنان الكبير محمد الخولى وبطولة عدد كبير من الفنانين المعروفين منهم الفنان محمد عبد الجواد وَعَبَد السلام الدهشان ومنير مكرم ومحمد عابدين وأشعار إبراهيم الرفاعى وألحان وتوزيع وليد خلف، ديكور وملابس محيي فهمى، استعراضات اشرف فؤاد  وقال الزناتى إن الفترة المقبلة ستشهد نشاطًا ملحوظاً على مسرح نقابة الصحفيين بدوره التنويري الذي سيستعيده من جديد.



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