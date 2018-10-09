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حبس ضابط استولى على أموال تاجر مخدرات لعدم ضبطه

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أمين شرطة

حبس ضابط

الاستيلاء على اموال التجار

معاقبة ضابط

قررت نيابة حلوان حبس ضابط وأمين شرطة 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بالاستيلاء على 7 الاف جنيه من سائق "توك توك" ضبط بحوزته مخدر حشيش مقابل عدم القبض عليه وتحرير محضر ضده.

وبينت التحقيقات أن ضابط وأمين شرطة، كانا يسيران بمنطقة المعصرة واشتبها فى سائق "توك توك" وبتفتيشه عثر بحوزته على مخدرات ومبلغ 7 ألاف جنيه ، فاستولى الضابط والأمين المبلغ مقابل عدم القبض على المتهم، إلًا أن السائق توجه لقسم شرطة حلوان، وأبلغ عن الواقعة وأدلى بأوصاف الضابط  والأمين.وتحرير محضر حيازة مخدرات له، إلا ان

تبين صحة الواقعة، أن الضابط وأمين الشرطة استوليا على 7 ألاف جنيه من السائق، وبمواجهة المتهمين بالسائق تعرف عليهما فتم تحرير محضرا بالواقعة.


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