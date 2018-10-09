صحفى أمريكي يسلم على يد "بائع سبح" هذه قصته

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انتشر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو لـ"بائع سبح" يحكي قصة إسلام رجل أمريكي على يديه.

ويقول البائع التركي إن الأمريكي سألني: ماذا يقول المسلمون عادة ، فقلت: لا إله إلا الله، فسألني ماذا تعني لا إله إلا الله؟

وأضاف البائع قائلا: قلت لا إله إلا الله تعني أنه لا يوجد إله آخر سوى الله، فالله موجود في كل القلوب، في قلوب الأمريكان، وفي قلوب الأتراك.

وأوضح من خلال مقطع الفيديو أنه شعر أنه سيعتنق الإسلام فقمت مسرعًا، وقلت له اجلس مكاني وأحضرت مصحفًا مترجمًا إلى اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلي كتاب عن سيرة الرسول صلي الله عليه وسلم.

وتابع قائلا: وبعد ست أو سبع سنوات، جاءني رجل بعمامة ولحية وعباءة ، وقال لي: هل تتذكرني، فقلت لا، فقال لي: أنا السيد" فلاكا"، لقد أسلمت واسمي الآن "سلمان" وأنا كاتب صحفي في مجلة أمريكية.

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