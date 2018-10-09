4 ديسمبر الحكم على المتهمين فى "احتكار الدواجن"

09 أكتوبر 2018 - 10:10 ص

حجزت المحكمة الاقتصادية نظر القضية المعروفة إعلاميًا بـ"احتكار الدواجن"، إلى جلسة لـ4 ديسمبر للحكم.

كانت النيابة العامة، أمرت بإحالة تسع من الشركات المُنتجة لـ"كتكوت التسمين"؛ إلى المحكمة الاقتصادية، لمخالفتها قانون حماية المنافسة.

وأكدت التحقيقات، أن اتفاق هؤلاء المنتجين على تخفيض الأسعار، أمر يتعارض مع شروط المنافسة الحرة، لما قد يمارسه المنتجون من إقصاء لمنافسين آخرين لا يستطيعون ممارسة المنافسة في حال تخفيض السعر، بل والقضاء على المنافسين المحتملين في المستقبل، ومن ثم يتيح لهم لاحقًا استغلال الموقف ورفع الأسعار، فضلًا عن عدم قدرة صغار المُربين على الاستمرار في سوق التسمي