حقيقة زواج هنا شيحة وأحمد فلوكس

09 أكتوبر 2018 - 10:11 ص

كشف الفنان التشكيلى أحمد شيحة حقيقة ما تردد من أنباء خلال الفترة الماضية حول العلاقة التي تربط نجلته الفنانة هنا والفنا أحمد فلوكس لافتا إلى أنهما يستعدان للزواج بعد قصة حب بينهما وتقدم بالفعل لزواجها.

وأشار "شيحة" ألى أن "فلوكس" طلب التمهل فى هذه الزيجة، لإعطائه فرصة للتفكير فى الأمر، خاصة وأن "هنا"، لديها طفلين آدم ومالك، ولابد من الحفاظ عليهما ومعرفة موقفهما بعد هذه الزيجة، مشدداً على أن ابنته حتى الآن لم تعقد قرانها ولم تتزوج رسمياً من فلوكس، وأن هذا الأمر مازال فى مرحلة الترتيبات والتحضيرات والاتفاقات، وفقا لـ"اليوم السابع".

قصة هنا شيحة وأحمد فلوكس ونفيهما ارتباطهما رغم أنهما بالفعل بينهما قصة حب ويستعدان للزواج، ليست جديدة على الوسط الفنى، حيث أنه أصبح معروف حالياً أن كل فنان ينفى اربتاطه بفنانة ما ينتظر الجمهور بعد ذلك زواجهما حيث حدث ذلك مع الفنان حسن الرداد والفنانة إيمى سمير غانم حيث نفيا الثنائى مراراً وتكرارا طبيعة علاقتها وأكدا فى أكثر من مناسبة عن صداقتهما وعملهما سوياً ليس أكثر وفى النهاية تزوجا.