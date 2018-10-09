مظهر شاهين يحذر من هذا الشىء بعد القبض على "عشماوى"

عمرو محمد
وجه الشيخ مظهر شاهين خطيب مسجد عمر مكرم، تحذيرًا لأجهزة الأمن بمصر من رد فعل الإرهابيين بعد القبض علي الإرهابي "عشماوي" بليبيا.
وقال في تغريدة له بـ"تويتر" متسائلًا: "هل من الممكن أن يرد الإرهابيون على القبض على هشام عشماوي؟".
وتابع:"أتمنى أن نكون مستعدين لمنع ذلك حتى لا تنسينا فرحة القبض عليه ما يجب أن نحذر منه" .
وقد تفاعل رواد "تويتر" حول تغريدة "شاهين" حيث قال محمد التابعي: "أنا خايف يهرب يا شيخ من ليبيا، ويوصل مصر علشان الدولة توثق اعترافه على الدول والأشخاص الممولين بكل شيء".
وأضاف أخر: "ربنا كبير وربنا يحمي جيشنا وشرطتنا".
كانت قد تمكنت القوات المسلحة الليبية من إلقاء القبض على الإرهابي الهارب هشام عشماوى، أمير تنظيم القاعدة بمدينة درنة صباح أمس.
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