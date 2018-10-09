مظهر شاهين يحذر من هذا الشىء بعد القبض على "عشماوى"

09 أكتوبر 2018 - 10:14 ص

وجه الشيخ مظهر شاهين خطيب مسجد عمر مكرم، تحذيرًا لأجهزة الأمن بمصر من رد فعل الإرهابيين بعد القبض علي الإرهابي "عشماوي" بليبيا.

وقال في تغريدة له بـ"تويتر" متسائلًا: "هل من الممكن أن يرد الإرهابيون على القبض على هشام عشماوي؟".

وتابع:"أتمنى أن نكون مستعدين لمنع ذلك حتى لا تنسينا فرحة القبض عليه ما يجب أن نحذر منه" .

وقد تفاعل رواد "تويتر" حول تغريدة "شاهين" حيث قال محمد التابعي: "أنا خايف يهرب يا شيخ من ليبيا، ويوصل مصر علشان الدولة توثق اعترافه على الدول والأشخاص الممولين بكل شيء".

وأضاف أخر: "ربنا كبير وربنا يحمي جيشنا وشرطتنا".

كانت قد تمكنت القوات المسلحة الليبية من إلقاء القبض على الإرهابي الهارب هشام عشماوى، أمير تنظيم القاعدة بمدينة درنة صباح أمس.