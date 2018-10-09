» عامل أمام المحكمة: "زوجتى لا ترحم.. تعشق المال"

09 أكتوبر 2018 - 10:32 ص

رفع زوج دعوى أمام محكمة الأسرة بإمبابة ضد زوجته "نادية.ع.ع"، يتهمها فيها بالاستيلاء على الشقة وطرد أطفاله منها ورفضها رعايتهما وإعلان نيتها الزواج من أحد أقاربها.

وطالب الزوج فى دعوى النشوز برد حقوقه على يد زوجته وإثبات خروجها عن طاعته ردًا على استيلائها على منزل الزوجية وتزويرها أوراق رسمية وتعدى خطيبها عليه بالضرب المبرح.

ويروى الزوج: وقعت في قبضة سيدة لا ترحم دمرت حياتى وحولتها إلى جحيم، وتبين أنها تزوجتنى من أجل أموالى وبعدها قررت التخلص منى بعد 6 سنوات من الزواج وأعلنت أنها ستتزوج أحد أقاربها رغم أنها ما زالت على ذمتي".

وذكر العامل أن زوجته تخلت عن نجليه البالغين 4 و5 سنوات وطردتهما فى الشارع وادعت أنها تخشى على نفسها من الفتنة بدعوى عجزي، لافتًا: "زوجتى سيدة مريضة تعشق المال وتفضله على أبنائها، وجعلتني أتردد على أقسام الشرطة، وأواجه المنع من السفر بسبب عشرات القضايا التى أقامتها ضدى من نفقات وقائمة المنقولات.