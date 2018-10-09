برلماني:يكشف تفاصيل معرفة مصر بهجمات«سبتمبر» قبل حدوثها

09 أكتوبر 2018 - 10:37 ص

أكد اللواء تامر الشهاوى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، ووكيل جهاز المخابرات الأسبق، أن مصر كانت علي علم بتفجيرات سبتمبر ولكن أمريكا لم تكترث لها.

وتابع في لقائه ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، قائلًا: "أن مصر قامت بإبلاغ الولايات المتحدة الأمريكية بأن هناك محاولة إرهابية تستهدف برج التجارة العالمي، ولكن الأخيرة تجاهلت ذلك، مشيرًا إلى عدم استجابة أمريكا لتبرر للعالم ما ستفعله تجاه الإرهاب المحتمل ضدها فيما بعد" .

وأضاف:"إن قناة الجزيرة قامت بتثبيت 4 كاميرات في جميع الزوايا المواجهة لمبنى التجارة العالمي قبل التفجير، لاني كانت تعلم بة حتى أن قناة cnn نقلت الحدث عنها".

وأشار إلى عدم وجود يهودي واحد في المبني هذا اليوم، بالرغم من أنه ليس عطلة رسمية، متابعًا: «هناك بعض الأمور غير المنطقية في هذه الحادثة ولكن ما يثير التساؤلات كيف علمت الجزيرة بموعد التفجير ».