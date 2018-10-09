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تعيين المستشار نادر سعد متحدثًا باسم رئاسة الوزراء

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سعد

وكالات - حنان حمدتو

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قرر مجلس الوزراء، تعيين المستشار نادر سعد متحدثاً رسمياً باسم رئاسة مجلس الوزراء، البالغ  من العمر 41 عاماً، وهو حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية جامعة القاهرة عام 1999 بتقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف، والتحق بالسلك الدبلوماسي المصري عام 2001.

وعمل سعد  من قبل في سفارات مصر في مالاوي، وأنقرة، وواشنطن، كما سبق له العمل مساعداً لمستشار رئيس الوزراء للشئون الخارجية في الفترة من نوفمبر 2012 وحتى مايو 2014.

وفي أول تصريح له عقب تعيينه، أعرب المتحدث باسم مجلس الوزراء عن تقديره وامتنانه لثقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مشيداً بما لمسه خلال لقائه بالدكتور مدبولي من حرص واقتناع صادقين لدى رئيس الوزراء بأهمية تمكين الكوادر الشابة، وضخ دماء وأفكار جديدة في كافة أجهزة الدولة، وذلك في إطار سعى الحكومة لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تمكين الشباب والاستفادة من طاقاتهم من أجل رفعة مصرنا الحبيبة.

جدير بالذكر أن السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمي السابق، تم اختياره للعمل في منصب جديد بديوان عام وزارة الخارجية.


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