شك فى سلوكها.. فطعنها بالدقهلية

09 أكتوبر 2018 - 10:39 ص

أقدم عامل على طعن زوجته خلال مشادة كلامية بينهما لشكه في سلوكها فى الدقهلية.

وردت معلومات للواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى ميت غمر العام بوصول "ياسمين. ر. ع" 18 سنة ربة منزلظن وبها عدة طعنات، بالبطن من الناحية اليمنى وإصابتها باشتباه نزيف داخلي بالبطن ولا يمكن استجوابها.

وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصابة وزوجها "يوسف. ف. ي" 34 سنة عامل فقام على إثرها بالتعدي عليها وطعنها بالسكين.

وبمواجهة المتهم اعترف بتفاصيل الواقعة، وحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.