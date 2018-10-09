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تقرير انجليزي :

هذه دلالة ارتفاع احتياطات مصر من النقد الأجنبي

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هذا ما حققه الإصلاح الاقتصادي في مصر

الاقتصاد

مصر

صندوق النقد الدولي

احتياط النقد الاجنبي

 ذكر موقع " africabusinesscommunities " الصادر بالإنجليزية، أن ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في مصر  ليبلغ 44 مليون دولار، وهو مؤشر قوي على انتعاش الاقتصاد المصري ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة المصرية منذ سنوات.

ولفت الموقع، في تقريره، إلي أن متوسط الحالي للاحتياطات الأجنبية يغطي نحو ثمانية أشهر من ورادات السلع المصرية .

وزادت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي 40 مليون دولار بنهاية سبتمبر 2018 لتصل إلى 44.459 مليار دولار مقارنة بـ 44.419 مليار دولار بنهاية أغسطس 2018 ، وفقا للبنك المركزي المصري.

ويغطي المتوسط ??الحالي للاحتياطيات الأجنبية نحو ثمانية أشهر من واردات السلع المصرية ، وهو أعلى من المتوسط ??العالمي الذي يبلغ حوالي ثلاثة أشهر من واردات السلع.

وتنفق مصر في المتوسط ??5 مليارات دولار شهريًا على الواردات بإجمالي سنوي يزيد عن 60 مليار دولار.

وتشمل العملات الأجنبية في احتياطيات مصر الخارجية الدولار الأمريكي واليورو والدولار الأسترالي والين الياباني واليوان الصيني.

وتتمثل المهمة الرئيسية لاحتياطي النقد الأجنبي ، بما في ذلك الذهب والعملات الدولية المختلفة ، في توفير السلع وتسديد الأقساط على أسعار الفائدة من الديون الخارجية ، ومواكبة الأزمات الاقتصادية.

وأشار التقرير إلى أن الاحتياطيات الأجنبية للدولة بدأت في الانتعاش منذ تسليم برنامج قروض صندوق النقد الدولي الذي تبلغ قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات في عام 2016. 

وقد وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016 على قرض مدته ثلاث سنوات إلى مصر بقيمة 12 مليار دولار، وهذا لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وحصلت مصر على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي، ومجموع القيود التي حصلت عليها مصر بموجب البرنامج بلغت 8 مليارات دولار.

وجاءت هذه الخطوة بعد موافقة مجلس الإدارة على صرف الشريحة الرابعة يوم الجمعة ، 29 يونيو ، نتيجة الزيارة التي قام بها وفد صندوق النقد الدولي لمدة 16 يومًا في مايو لاستعراض برنامج الإصلاح الحكومي.

شرعت مصر في برنامج إصلاح اقتصادي جريء شمل إدخال الضرائب ، مثل ضريبة القيمة المضافة، وخفض دعم الطاقة، وذلك بهدف تقليص عجز الميزانية.

وحررت البلاد عملتها في نوفمبر 2016 قبل أن تحصل على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي .


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