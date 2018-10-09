«ابن بطوط »..يروج للسياحة من الغربية لـ«أسوان »

09 أكتوبر 2018 - 10:54 ص

بالرغم من الصعوبات التي كانت تواجهه «محمد المصري» _الشاب البالغ من العمر 25عاما الذي يمتلك احدي ورش الموبيليا ،إلا انه أكمل طريقه وأصبح من أشهر الرحالة فى مصر

بات حبه الشديد للسفر والترحال يجعله يستغل إجازته الطويلة والأسبوعية من ورشته الصغيرة ويقوم بالترحال والسفر الى محافظات مصر بـ «البسكلتة» للكشف عن اهم المعالم السياحية والترويج لها.

ويروي «المصري » السبب الذي دفعة لترحال والسفر ،قائلا كنت اتابع الرحالة فى مصر واتسأل كيف يتجولون حول العالم بـ «البسكلتة» و قررت بعد فترة من التدريب وجمع المعلومات ان أقوم بالسفر بالدراجة الى كل محافظات مصر وتكون رسالتي هى الترويج للسياحة.

أضاف ان الهدف من سفره بالدراجة هو رصد أهم المعالم السياحية والاماكن الأثرية التى لا يعرفها احد ونقل صورة هذه المزارات على طريقته الخاصة.

وتابع ابن بطوطة المصرى: اسافر بالعجلة واقوم بتصوير الاماكن وارصد جمال الطبيعة هناك ومن ثم اقوم بنشر هذه الصور على مواقع التواصل الاجتماعى حتى تكون متاحة للجميع .

واشار إلى انه بدأ الترحال من محافظته الغربية حتى اسوان وشاهد اجمل المعالم السياحية وقام بتصويرها وعرضها على قناته الخاصة على اليوتيوب وعلى صفحات السوشيال ميديا وقال ان التفاعل كان كبيرا من قبل المشاهدين .

وقال رغم الصعوبات لم أستسلم وسجلت رقما قياسىا وهو السير 360 كيلو متواصل بالدراجة

واختتم حديثة «نفسى ألف العالم كله للترويج للسياحة وادعو كل شباب العالم لزيارة مصر والاستمتاع بمعالمها السياحية».