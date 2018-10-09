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مجلس الدولة الفرنسي:الامتناع عن المشاركة في الانتخابات جريمة

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الانتخابات التركية
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التصويت فى الانتخابات

المشاركة في الانتخابات

الانتخابات جريمة

التزوير والتهرب من دفع الضرائب

قال بيرنارد بيجينرول، ممثل مجلس الدولة الفرنسي، إن الامتناع عن التصويت في الانتخابات هو جريمة كبرى تستوجب العقاب، مضيفا أنها تؤدي الى ضياع صوت الشخص وعدم تعبيره عن رأيه لاختيار ممثله.

وأضاف بيرنارد خلال كلمته في مؤتمر مجلس الدولة بشأن التصويت في الانتخابات، أن المواطن في أوربا يتمسك بالقيم والقوانين المعنوية لأنه يعتبرها أحد حقوقه كمواطن ومنها المشاركة في الانتخابات.

وأوضح ممثل مجلس الدولة الفرنسي أننا نعيش عصر احترام حقوق المواطن، لافتا إلى أن هذا لم يتحقق إلا من خلال تغيير مفهوم الثقافة بشكل عام، والتأكيد على المواطنة.

ولفت إلى أن المواطنة تستلزم احترام المسؤليات والالتزامات الموكلة للمواطن، مع وجود إدراك ووعى كامل بكافة الحقوق، مع سلطات تدعم حقوق المواطنين.

وأشار إلى أن الامتناع عن المشاركة في الانتخابات تتساوى ببعض الجرائم الأخرى مثل التزوير والتهرب من دفع الضرائب، والكذب، ومن ثم فإن المشاركة في الانتخابات تعد إلزامية.


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