الكويت تسلم مصرتابوت أثرى تم تهريبه

09 أكتوبر 2018 - 11:06 ص

قال سلطان الدويش ، مدير إدارة الآثار والمتاحف بالمجلس الوطني الكويتي للثقافة والفنون والآداب، أنه بالامس تم تسليم غطاء تابوت مصرى خشبي ذي قيمة أثرية كبيرة إلى السفارة المصرية، بعد أن انتهت لجنة من التحقق منه.

وأفاد الدويش وفق ما جاء بوكالة كونا الكويتية أن للمجلس دورا كبيرا في المحافظة على التراث الإنساني، وقال إن قانون الآثار الكويتي وكذلك القوانين الدولية تحرم تهريب الآثار، لأنها تهتم بالمحافظة على التراث الوطني فضلا عن الاتفاقيات الثنائية مع الدول العربية.

من ناحيته، أعرب سفير مصر لدى الكويت طارق القوني، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية، عن شكره وتقديره للسلطات الكويتية على تعاونها لاسترداد غطاء التابوت الخشبي.

وأشار القوني الى حرص السفارة منذ اليوم الأول على متابعة الأمر مع السلطات الكويتية في إطار الاهتمام الذي توليه بلاده لاسترداد الآثار التي يتم تهريبها للخارج، وأشاد بدور ودعم الجانب الكويتي على هذا التعاون المستمر.