عامل يقتل ابن شقيقته.. والسبب صادم

09 أكتوبر 2018 - 11:10 ص

أقدم عامل على قتل ابن شقيقته في منطقة الشرابية، إثر اندلاع مشاجرة بينهما تطورت إلى مشاداة كلامية بسبب لهو الأطفال.

وردت معلومات للواء أشرف الجندي مدير مباحث القاهرة، من قسم شرطة الشرابية بمقتل شاب، على يد خاله، وعلى الفور أمر بانتقال رجال المباحث إلى موقع الحادث.

وذكرت التحريات الأولي، أن لعب "ابن المتهم وشقيق المجني عليه"، اعتدى خلالها أحدهما على الآخر، ما دفع ذويهما للتدخل، ووقوع مشاجرة بينهما، أسفرت عن مقتل المجني عليه.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.