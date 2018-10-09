"الطيب " يلتقى الرئيس الكازخستانى لتعزيز قيم السلام بمشاركة الازهر

09 أكتوبر 2018 - 11:24 ص

يزور الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف جامعة "أوراسيا الوطنية" أكبر جامعات كازاخستان، لحضور الحفل الذي تقيمه الجامعة لتكريمه ومنحه درجة الدكتوراه الفخرية، تقديرًا لجهوده في تعزيز قيم السلام والتعايش، وقيادته للعديد من مبادرات الحوار والتعاون بين المؤسسات والقيادات الدينية عبر العالم، وتقديرًا لدور الأزهر الشريف، المؤسسة الدينية الأكبر في العالم الإسلامي، في نشر تعاليم الإسلام السمحة.

ويعقد الإمام الأكبر سلسلة لقاءات مع كبار المسئولين، تشمل لقاء الرئيس "نور سلطان نازارباييف" رئيس جمهورية كازاخستان، وقاسم جومارت توقايف، رئيس مجلس الشيوخ، ودارخان كاليتايف، وزير التنمية المجتمعية، فيما يقيم مفتي كازاخستان مأدبة غداء على شرف الإمام الأكبر.

ووصل شيخ الأزهر مساء أمس الاثنين، إلى جمهورية كازاخستان، في مستهل جولة خارجية .