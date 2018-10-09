مقتل 10 إرهابين فى تبادل إطلاق النار مع الأمن
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أحمد الشربينى
أكدت وزارة الداخلية مقتل 10 عناصر إرهابية في تبادل لإطلاق النار مع الأمن في العريش، بحسب فضائية "إكسترا نيوز"، وسنوافيكم بالتفاصيل..
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