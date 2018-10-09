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الداخلية

مقتل 10 إرهابين فى تبادل إطلاق النار مع الأمن

بطل إسماعيلاوي: أحضرت هذا الشيء من العدو الإسرائيلي

بطل إسماعيلاوي: أحضرت هذا الشيء من العدو الإسرائيلي

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مقتل 10 إرهابين فى تبادل إطلاق النار مع الأمن

قضايا وحوادث

الداخلية
الداخلية

أحمد الشربينى

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قتل الارهابيين فى العريش

أكدت وزارة الداخلية مقتل 10 عناصر إرهابية في تبادل لإطلاق النار مع الأمن في العريش، بحسب فضائية "إكسترا نيوز"، وسنوافيكم بالتفاصيل..


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