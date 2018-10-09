» الاتفاق على تنفيذ أول خط سكك حديد بين مصر والسودان

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سكك حديد

اتفقت القاهرة والخرطوم، اليوم الثلاثاء، على تنفيذ مشروع أول خط سكك حديد بين البلدين، يمتد من جنوبي مصر إلى شمالي السودان.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية "أ.ش.أ"، اليوم، بحث وفد من الهيئة العامة لسكك حديد مصر، مع وزارة النقل السودانية، على مدى 3 أيام بالخرطوم، تنفيذ مشروع خط سكك حديد بين البلدين، من أسوان وحتى أبو حمد (شمالي السودان) مرورا بوادي حلفا.

وقال محمد فؤاد سليط، رئيس الوفد المصري، إن الخط يمثل نقلة نوعية لأعمال نقل الركاب والبضائع بين مصر والسودان، وسيوفر الكثير من عمليات التطوير في وسائل النقل الأخرى بين البلدين.

وأشار سليط إلى أن المشروع، سيتم تنفيذه خلال ثلاث سنوات، ويتضمن تنفيذ خط سكة الحديد بين أسوان وأبو حمد، بطول 630 كيلو مترا، وإنشاء محطة تبادلية في وادي حلفا (أقصى شمالي السودان).

ولم تورد الوكالة أية أنباء بشأن تكلفة المشروع، وقيمة تحمل كل جانب منه.

وحسب المصدر ذاته، أوضح رئيس الجانب الفني السوداني، عبد الرحمن شريف، أن المشروع يمثل استجابة لتوجيهات اللجنة العليا بين البلدين برئاسة الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والسوداني عمر البشير.

وفي 2010، طرح مشروع خط سكك حديد بين مصر والسودان، خلال اجتماع لوزراء النقل العرب بالقاهرة، في إطار الربط بين القاهرة ودول إفريقية بينها تشاد وإثيوبيا، غير أنه تعثر لعدة أسباب، بينها غياب التمويل لاستكمال الدراسات النهائية الخاصة بالمشروع.


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