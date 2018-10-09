السعودية تسمح لتركيا بتفتيش قنصليتها بحثًًا عن «خاشقجي»

09 أكتوبر 2018 - 04:20 م

أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، أن السعودية سمحت بتفتيش مبنى قنصليتها في إسطنبول من قِبَل أجهزة الأمن التركية، في إطار التحقيق في اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وقال الناطق باسم الخارجية، في بيان، إن "السلطات السعودية أوضحت أنها مستعدة للتعاون، وأنه يمكن القيام بالتفتيش في مبنى القنصلية" مضيفاً: "هذا التفتيش سيحصل"، وفق "عربي بوست".

كانت وزارة الخارجية التركية قالت، اليوم الثلاثاء، إن التحقيق في اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي منذ دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول قبل أسبوع جارٍ على قدم وساق.

وقال المتحدث باسم الخارجية حامي أقصوي، في بيان مكتوب، إنه رغم أن معاهدة فيينا تنص على أن مباني القنصليات تتمتع بحصانة، فمن الممكن أن تفتشها سلطات الدول المضيفة بموافقة رئيس البعثة.

وقال البيان: "سيخضع مبنى القنصلية للتفتيش في إطار التحقيق".



