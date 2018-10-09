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مصطفى الفقي: مصر تنتظر نقلة نوعية في التعليم

مصطفى الفقي: مصر تنتظر نقلة نوعية في التعليم

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وكالات

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التعليم

التربية والتعليم

مصطفى الفقى

أكد الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، أن مشروع التعليم الجديد، الذي تنفذه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني سينقل مصر نقلة نوعية كبيرة للأمام، مشيرًا إلى أن قيمة أي دولة تقاس بمستوى تعليم أبنائها، فنهضة مصر الحديثة بدأت بالتعليم أيام محمد علي.

وقال "الفقى" خلال حفل ختام مشروع "نحو معلم أفضل"، الذي عقد بمكتبة الإسكندرية، الثلاثاء، بحضور عدد من المسئولين عن المشروع، إن "المشروع يعد نتاجًا للتعاون المشترك والمثمر بين مكتبة الإسكندرية كصرح علمي وثقافي يعمل على نشر العلم والمعرفة ومؤسسة ساويرس للتنمية المجتمعية ومنظمة ستار كير إيجيبت".

وأضاف أنه "لا يمكن أن يستمر النظام التعليمي الحالي كما هو عليه"، مشيرًا إلى أن "مخرجات العملية التعليمية في مصر ضعيفة للغاية ودورنا تراجع نتيجة ضعف العملية التعليمية".



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