» «وفاء عامر» تكشف حقيقة طلاقها من المنتج «محمد فوزي»

09 أكتوبر 2018 - 04:26 م

أكدت الفنانة وفاء عامر أنها لم تنفصل عن زوجها المنتج محمد فوزي خلال حضورها ختام الدورة الـ34 من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط فبعد أن التقطت الصور نادت زوجها المنتج الكبير محمد فوزى.

ووجهت حديثها للحضور: "يا جماعة أنا ومحمد ما انفصلناش أهو" وذلك تأكيدا على أنهما لم ينفصلا.

يذكر أن وفاء عامر تشارك في مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي كعضو في لجنة تحكيم بمسابقة نور الشريف للفيلم العربي الروائي الطويل، والتى يترأسها المخرج الكبير على عبد الخالق.



