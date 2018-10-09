«ترامب» يقبل استقالة المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة

09 أكتوبر 2018 - 04:36 م

أفادت تقارير إعلامية بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وافق على قبول استقالة المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي.

وأوضحت مصادر مطلعة عدة لكل من وكالة "رويترز" وقناة "CNN " وموقع "Axios " أن هايلي بحثت هذا الأمر مع ترامب في البيت الأبيض خلال الأسبوع الماضي، وقدمت اليوم الثلاثاء استقالتها مباشرة للرئيس الأمريكي، الذي قبلها.

وأشار موقع "Axios "، الذي كان أول من نقل هذا النبأ، استنادا إلى مصدرين مطلعين على المحادثات بين هايلي وترامب، إلى أن هذا التطور "صدم عددا من كبار المسؤولين المعنيين بالسياسة الخارجية" في الإدارة الأمريكية.

من جانبه، ذكر ترامب عبر "تويتر" أنه سيصدر مع هايلي "إعلانا كبيرا" خلال موجز صحفي في البيت الأبيض في 14:30 بتوقيت جرينيتش.



