مفاجأة..«ليفربول» يسعى لضم«سانشو» بديلًا لـ«صلاح»

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ليفربول

استغناء

دخل نادي ليفربول الإنجليزي إلى قائمة الأندية المهتمة بالتعاقد مع جادون سانشو، لاعب بروسيا دورتموند الألماني، بعد تألق اللاعب خلال الفترة الحالية في الدوري الألماني.

وكشفت صحيفة "ليفربول إيكو" أن الريدز واحدا من عدة أندية إنجليزية مهتمة بالتعاقد مع سانشو وإعادته إلى البريميرليج مرة آخرى، وسط صراع مع بين مانشستر يونايتد وأرسنال وتشيلسي وتوتنهام.

وأضافت الصحيفة أن قرار اللاعب لم يتخذ بعد خاصة أنه سيكون بديلا لمحمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينيو في الريدز، حال انضمامه للفريق، كما أن اللاعب ترك مانشستر سيتي في وقت سابق من أجل الحصول على فرصة اللعب وهو ما وجده حينما ارتدى قميص أسود الفيستيفال.

وأوضحت الصحيفة، أن يورجن كلوب يفكر في التعاقد مع اللاعب بالإضافة إلى زميله كريستيان بوليسيتش، كما أن صفقة ضم سانشو، صاحب الـ18 عامًا، قد تصل إلى 100 مليون جنيه استرليني، بعدما ظهر بشكل مميز مع دورتموند هذا الموسم.

وتابعت الصحيفة أن دورتموند لا ينوي بيع اللاعب، خاصة أنه يراه البديل المثالي للفرنسي عثمان ديمبلي، الذي غادر الفريق في صيف 2017، متجهًا إلى برشلونة الإسباني ولن يفرط فيه بسهولة.

جدير بالذكر أن سانشو هو أفضل صانع ألعاب في أوروبا في الوقت الراهن، بعد أن قام بصناعة 9 أهداف حتى الآن.


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