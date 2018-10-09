عرفات: مشروع قومي سيغير مصر

09 أكتوبر 2018 - 04:40 م

أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أن مصر ستشهد مشروعًا قوميًا سيغير صورتها بالكامل، لافتًا إلى أن ذلك المشروع سيعد الأهم فى تاريخ السكة الحديد.

وأعلن عرفات، خلال كلمته بحفل تخرج الجامعة الألمانية، أن مصر ستدخل عصر القطارات السريعة التي تعمل بالكهرباء من خلال خط السكة الحديد الذي يربط بين العلمين والعين السخنة.

وأوضح أن البلاد تشهد حالياً تنفيذ العديد من المشروعات القومية المتميزة في شتى المجالات برعاية القيادة السياسية، ودعا خريجي الجامعة الألمانية لمشاركة الحكومة في المشاريع القومية والبنية التحتية والمساهمة بما اكتسبوه من مهارات لتنمية الوطن، خاصة في ظل علاقات التعاون القائمة بين الجانبين المصري الألماني بدعم ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل.

وأشار عرفات، مشاركته الجانبين المصري والألماني في افتتاح أكبر 3 محطات للكهرباء على مستوى العالم في بني سويف والبرلس والعاصمة الجديدة عبر "الفيديو كونفرانس"، بالتعاون مع شركة "سيمنز" السنوات الثلاث الماضية، إضافة إلى وجود العديد من الشراكات مع عدد من الشركات الألمانية التي تساهم مع الدولة في تطوير السكك الحديدية مثل مشروع بنها، الزقازيق، الإسماعيلية، بورسعيد.

وأشار إلى أن حصول الجامعة الألمانية على اعتماد "أكوين" الذي يعد أحد المعايير الأكاديمية الهامة في ألمانيا، بالإضافة إلى حصولها على معايير الجودة الخاصة بالجامعات المصرية، يميز خريجيها عن نظائرهم ويعطيهم دفعه للانطلاق في حياتهم العملية.

كما ألقى وزير النقل الضوء على ما قامت به الجامعة مؤخراً من ترجمة قانون الاستثمار المصري إلى اللغة الألمانية، لمساعدة من يرغب من رجال الأعمال الألمان التعرف على قوانين الاستثمار في مصر، مؤكدا على أنها خطوة إيجابية، وأنه على يقين من أن الجامعة تستطيع تقديم المزيد من المساهمات للوطن.

واختتم عرفات كلمته بنصيحة وجهها للخريجين قائلاً: "نصيحتي لكم أن تستمروا في طلب العلم والتحصيل والأداء المميز الذي تحقق على مدار السنوات الماضية"، مستشهدا على ذلك بقوله: "لا يزال المرء عالماً ما طلب العلم فإن ظن أنه علم فقد جهل"، ووجه التحية للجامعة على ترسخيها لمفهوم العمل الجامعي في نفوس الطلاب وهو ما لمسه من مشاركة عدد كبير من طلاب الجامعة بالسنوات الدراسية المختلفة في تنظيم فاعليات أعمال هذه الاحتفالية.



