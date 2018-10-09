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«أردوغان»: تركيا أنفقت 33 مليار دولار على اللاجئين

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أردوغان
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وكالات - خالد الشرقاوي

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أردوغان

تركيا

اللاجئين

الهجرة

كشف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن المبالغ المالية، التي أنفقتها تركيا لاستقبال اللاجئين وخاصة السوريين، واتهم الاتحاد الأوروبي بعدم الوفاء بتعهداته في هذه القضية.

وأشار "أردوغان"، في كلمة ألقاها خلال افتتاح منتدى الأعمال التركي الهنغاري في بودابست، اليوم الثلاثاء، إلى أن تركيا تستضيف 4 ملايين لاجئ بينهم 3.5 مليون سوري.

وأوضح "أردوغان" أن بلاده أنفقت من ميزانيتها 33 مليار دولار من أجل اللاجئين، وفق حسابات الأمم المتحدة، فيما لم تتلق دعما يلبي التطلعات من أي دولة أو مؤسسة دولية.

ولفت الرئيس التركي إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يف بتعهده فيما يخص دعم تركيا بمسألة اللاجئين.

وبين في هذا السياق أن الاتحاد تعهد لأنقرة بتقديم 6 مليارات يورو على دفعتين، بصيغة 3+3 عام 2016، عبر المؤسسات الدولية لصالح اللاجئين، وليس لميزانية تركيا مباشرة.

وذكر "أردوغان" أن إجمالي ما تم تقديمه حتى اليوم من المبلغ المذكور، حوالي مليار و700 مليون يورو، مشددا على أن تركيا ورغم ذلك واصلت تقديم مختلف الخدمات للاجئين السوريين المظلومين الفارين من الإرهاب والحرب.

وتوصلت تركيا والاتحاد الأوروبي في 18 مارس من العام 2016 ببروكسل إلى اتفاق "إعادة القبول" الذي دخل حيز التنفيذ في 4 أبريل ويهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر.

وتنص هذه الوثيقة على قيام تركيا باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.

ويقضي الاتفاق أيضا باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما يجري إيواء كل سوري أعيد من أوروبا في مخيمات ضمن تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لدى تركيا مكانه إلى بلدان الاتحاد الأوروبي.



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