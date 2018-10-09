بالفيديو.. ننشر أول تعليق لـ«عشماوي» بعد القبض عليه

09 أكتوبر 2018 - 05:07 م

تداول نشطاء ليبيون على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو جديد للحظة القبض على الإرهابى هشام عشماوى الضابط المصري المفصول والذي يعد المطلوب الأول في قضايا الإرهاب.

ويظهر في الفيديو، قوات الجيش الليبي وهم يعرضون متعلقاته الشخصية ومنها كارنية القوات المسلحة عندما كان في الخدمة برتبة رائد بالإضافة إلى رخصة القيادة، وطرح عليه بعض الأفراد أسئلة للتأكد من أنه هو "عشماوي" فرد قائلًا: أنا هشام عشماوي.

وقامت قوات الجيش الليبي بتوجيه غارات مكثفة على مدينة درنة خلال الفترة الأخيرة، أتبعتها بعملية برية شاملة لتحريرها من الإرهابيين وبقايا وفلول الجماعات الإرهابية الذين فروا من أغلب مناطقها وتحصنوا في منقطة قديمة تسمى المغار.

ونفذت قوات الجيش، فجر أمس الاثنين، عملية مداهمة لاقتحام أحد أوكار هؤلاء الفلول ومباغتتهم، وتم شل حركتهم جميعا، وتبين أن أحدهم هو هشام عشماوي، ضابط الجيش المصري المفصول، الذي يعد أخطر مطلوب أمني لمصر ومتورط في عدة قضايا إرهاب وتفجيرات واغتيالات.

ووفق تصريحات للعميد أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، فإن عشماوي كان يرتدي حزاما ناسفا، وكان برفقته سيدة تبين أنها زوجة الإرهابي السابق عمر سرور الذي اغتالته القوات الليبية يوليو الماضي، كما عثر بحوزته على أسلحة آلية ورشاشة.



