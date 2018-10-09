الاهلي يلجأ لهذا الأمر قبل مواجهة الترسانة غدًا

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الشباب

الاهلى

الترسانة

يلجأ الجهاز الفنى للأهلى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون للاستعانة بعدد من لاعبي فريق الشباب بالنادى، لعلاج النقص الحاد الذى يعاني منه الفريق ولاستكمال القائمة فى مواجهة الترسانة غدًا.

ويواجه الأهلى الترسانة مساء غدٍ الأربعاء على ملعب السلام، فى المواجهة التى تأتى ضمن مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

ويعاني الأهلى أمام الترسانة من غياب فريق بالكامل فى ظل الاستدعاء الدولى لـ6 لاعبين وهم محمد الشناوى وأيمن أشرف ومروان محسن وصلاح محسن والمغربي وليد أزارو والمالي ساليف كوليبالى، بالإضافة لكتيبة اللاعبين المصابة وأبرزهم على معلول ومحمد نجيب وسعد سمير وأحمد فتحى وميدو جابر وباسم على، ليضطر الجهاز الفني لتصعيد 6 لاعبين دفعة واحدة.


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