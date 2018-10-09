» «البحوث الفلكية»: غدًا غرة شهر صفر

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البحوث الفلكية

التاريخ الهجري

غرة

شهر صفر

كشفت الحسابات الفلكية، التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن هلال شهر صفر ولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الخامسة والدقيقة 47 دقيقة صباحًا بتوقيت القاهرة المحلى اليوم الثلاثاء.

وأشارت الحسابات الفلكية، وفق بيان لمعمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إلى أن الهلال الجديد سيبقى فى سماء مكة المكرمة لمدة 30 دقيقة، وفى القاهرة لمدة 33 دقيقة بعد غروب شمس اليوم "يوم الرؤية"، وفى باقى المحافظات بجمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين 31 و 33 دقيقة، أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين 17 و37 دقيقة.

وأكد المعهد القومى للبحوث الفلكية، على أنه وفقا لذلك تكون غرة شهر صفر لعام 1440 هجريا غدا الأربعاء 10 أكتوبر.



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