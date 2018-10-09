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تأجيل محاكمة العادلي وآخرين بالاستيلاء على أموال الداخلية

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تأجيل إعادة محاكمة العادلي بالاستيلاء على أموال الداخلية

الداخلية

الجنايات

حبيب العادلى

قضايا الدولة

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار معتز خفاجى،  محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وعدد من القيادات  المحاسبية بوزارة الداخلية، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمد به، بأكثر من 2 مليار جنيه، خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011، إلى جلسة 4 نوفمبر لاستكمال المرافعة الدفاع.

وكانت المحكمة قد استمعت إلى مرافعة دفاع المتهم الثاني نبيل خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات وزارة الداخلية والذي طالب بالبراءة  واستند على دفوع منها انتفت جريمة الاستيلاء.

وأيضا استمعت المحكمة لممثل قضايا الدولة والذي طالب بتعويض مدني مؤقت عقدت الجلسة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

يذكر أن محكمة النقض ألغت في شهر يناير الماضي الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.



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