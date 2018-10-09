إخلاء سبيل إسراء عبد الفتاح في التمويل الأجنبي بكفالة

شيماء السيد
قرر قاضى التحقيق المنتدب المستشار هشام عبد المجيد الذى يباشر التحقيقات في القضية رقم 173 لسنة 2011 المعروفة بالتمويل الأجنبي بإخلاء سبيل إسراء عبد الفتاح بكفالة 10 آلاف جنيه.
وكان قد أمر قاضي التحقيق باستدعاء إسراء عبد الفتاح في تلك القضية في تلقي تمويلات أجنبية من الخارج.
ونسبت هيئة التحقيق للمتهمة بقضية التمويل الأجنبي، تهم تلقى أموال خارجية بهدف الإضرار بمصالح الدولة وزعزعة أمن الوطن والتهرب الضريبى علي نحو يخالف أحكام القانون.
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