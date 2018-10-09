» شاهد.. ماذا فعل رياض محرز مع طفل إندونيسي؟

09 أكتوبر 2018 - 05:59 م

سجل لاعب مانشستر سيتي، رياض محرز، مقطع فيديو خاص للطفل الإندونيسي "رزقي" البالغ من العمر 12 عامًا، والذي كان يشاهد مباريات لفريق مانشستر سيتي عندما ضرب زلزال بلاده.

وقال "محرز"، في مقطع فيديو نشرته "بي بي سي"، "مرحبا رزقي.. كيف حالك؟ أتمنى أن تتحسن سريعًا، علمت أنك من المشجعين الكبار لفريق مانشستر سيتي.. أردت فقط أن أتمنى لك التعافي سريعًا.. آمل أن تتحسن".

ووقع الزلزال، الذي بلغت شدته 7.5 درجة، قبالة جزيرة سولاويسي بوسط البلاد، متسببًا في تسونامي ضرب مدينة بالو الساحلية.



