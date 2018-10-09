» تجديد حبس عاطل اغتصب وهتك عرض أطفال زوجته

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هتك عرض

الجنايات

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لتورطه في اغتصاب نجلة زوجته وهتك عرض أشقائها الثلاثة الآخرين.

كشفت تحقيقات كريم الجندي، وكيل النائب العام، عن أن المتهم قام باغتصاب "ح. م. م"، 12 سنة، وهتك عرض "ف. م. م"، 10 سنوات، و"ح. م. م"، 7 سنوات، و"ا. م. م"، 5 سنوات، بعيدًا عن أنظار والدتهم.

وأمرت النيابة بعرض الأطفال الأربعة علي مصلحة الطب الشرعي لتبين مدى تعرضهم للاغتصاب وهتك العرض.

وقررت النيابة إخلاء سبيل الزوجة والدة الأطفال بضمان بطاقتها الشخصية واتهامها زوجها  السابق بالإهمال في رعاية أطفالها وقررت النيابة بعد انتهاء التحقيقات تسليم الأطفال لوالدهم.

تعود التفاصيل عندما أبلغ الأطفال المجني عليهم زوجة الأب بقيام زوج الأم باغتصابهم وهتك عرضهم وعلي الفور أبلغت الأب وتوجهوا لتحرير محضر 6011 لسنة 2018 بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات وأصدرت قرارها السابق.



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