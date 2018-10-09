رسالة مؤثرة لـ«شمس البارودي» في عيد ميلادها

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شمس البارودي وزوجها حسن يوسف

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رسالة

عيد ميلاد

شمس البارودى

حرص الممثل عمر حسن يوسف، على الاحتفال بعيد ميلاد والدته الفنانة المعتزلة شمس البارودي.

ونشر "يوسف"، عبر حسابه على Instagram ، صورة في طفولته من الذكريات برفقة والديه، ليوجه رسالة لوالدته، قائلاً: "عيد ميلاد سعيد إلى المرأة الوحيدة التي يمكن أن أشعر بالحب تجاهها".

وأضاف: "يقول الناس إنه إذا كنت تريد أن تتزوج فأبحث عن شخص مثل أمك، وأنا أقول أن هذا هراء، لا أحد يستطيع أن يحل محل من كانت أول حب حقيقى.. بحبك يا أمي".

يذكر أن عمر حسن يوسف شارك في موسم رمضان 2018 بمسلسل "بالحجم العائلي"، من بطولة يحيى الفخراني ميرفت أمين ويسرا اللوزي وندا موسى وهبة مجدي وأحمد مجدي وتأليف محمد رجاء، وإخراج هالة خليل، ومن إنتاج منى قطب وإبراهيم حمودة.


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