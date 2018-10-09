» إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال على حدود غزة

09 أكتوبر 2018 - 06:46 م

أصيب 3 فلسطينيين، اليوم الثلاثاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مشاركتهم في مسيرات "العودة" على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقال مصدر طبي فلسطيني، إن ثلاثة فلسطينيين أصيبوا برصاص جيش الاحتلال، على الحدود الشرقية لمدينة دير البلح وسط غزة، وفق وكالة "الأناضول".

وأوضح أنه تم نقل الجرحى إلى مستشفى، وأن جراحهم بين متوسطة وطفيفة.

ومنذ نهاية مارس الماضي، يشارك فلسطينيون في مسيرات سلمية، قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها، عام 1948.

ويقمع الاحتلال الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف؛ ما أسفر عن استشهاد أكثر من مئة فلسطيني وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.

وتزيد هذه الاعتداءات من معاناة أكثر من مليوني نسمة في غزة، التي تحاصرها إسرائيل منذ فوز حركة "حماس" بالانتخابات البرلمانية، عام 2006.