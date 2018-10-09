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الحبس عامًا مع إيقاف التنفيذ لـ7 محامين في إهانة القضاء

قضايا وحوادث

نقابة المحامين
نقابة المحامين

متابعات: عبدالراضي الزناتي

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حبس

المحامين

سامح عاشور

اهانة القضاء

ايقاف التنفيذ

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار طارق وصفي، اليوم، بحبس 7 محامين غيابيًا وحضوريًا، لمدة عام واحد مع إيقاف تنفيذ الحكم على الجميع، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بإهانة القضاء، ومنع قاضٍ من أداء عمله داخل محكمة مركز مطاي الجزئية بشمال المحافظة، والتي تعود لشهر مارس من عام 2013.

وترافع في جلسة اليوم سامح عاشور نقيب المحامين، بحضور محمد الكسار عضو مجلس النقابة، وعقب ذلك أصدرت هيئة المحكمة الحكم بمعاقبة المحامين الـ7 منهم 4 حضوري و3 غيابي، بالسجن لمدة عام مع إيقاف تنفيذ الحكم على الجميع.

وجاء القرار بعدم تنفيذ الحكم فعليًا على المتهمين جميعًا إلا إذا ارتكب أحدهم جريمة جنائية أخرى، ويعد الحكم أولى قابل للطعن لمرة ثانية خلال 60 يومًا من التصديق عليه بالنسبة للمتهمين الحضوري، أما الغيابي فتتم إعادة إجراءات محاكمتهم مرة أخرى في حالة القبض عليهم، أو تسليم أنفسهم للسلطات المختصة.

وقضت محكمة جنايات المنيا، في 9 أغسطس 2015، بمعاقبة 7 محامين بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا، وبراءة آخرين، في قضية الاعتداء على محكمة جنح مطاي، وتعطيل العمل بها، واستعمال القوة والعنف، مع القاضي أحمد فتحي جنيدي القاضي، ثم خففت المحكمة في 12 مارس 2016، الحكم من السجن المؤبد إلى السجن 5 سنوات، بتهمة إهانة القاضي أحمد فتحي جنيدي، مقيم الدعوى، بعدما أقر بالتصالح، وقدم مذكرة تفيد ذلك، خلال نظر الاستشكال على حكم حبسهم الصادر بالسجن المؤبد.

وتعود أحداث القضية، إلى يوم 12 مارس 2013، حينما تجمهر عدد من المحامين، وأغلقوا باب المحكمة، وعطلوا العمل العام ومصالح المواطنين، ومنعوا مُقيم الدعوى من ممارسة مهام عمله داخل المحكمة.



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