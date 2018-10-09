  • الثلاثاء 09 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر08:58 م
بحث متقدم
أسامة كمال

وزير البترول الأسبق: هذه شهادتي على حكم الإخوان

الاخوان

انتخابات الكونجرس تحسم مصير الإخوان داخل أمريكا

صلاح ورونالدو ومبابي ومودريتش وميسي

«صلاح» يتصدر استفتاء «فرانس فوتبول» للكرة الذهبية

علاء مبارك

علاء مبارك يُشيد بدور قائد عسكري حبسه والده

الطيب خلال لقائه نور سلطان نزارباييف رئيس كازاخستان بأستانة

شيخ الأزهر: القيادات السياسية عليها مسئولية نبذ الخلافات

الدولار

أسعار الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم

أرشيفية لعبد الناصر والسادات

عبد الناصر وحرب أكتوبر.. «خناقة» المثقفين السنوية

موظفون مصريون (أرشيفية)

الحكومة تتجه لتخفيض ساعات العمل

هشام عشماوي

بالفيديو.. ننشر أول تعليق لـ«عشماوي» بعد القبض عليه

كارتيرون

الاهلي يلجأ لهذا الأمر قبل مواجهة الترسانة غدًا

«البورصة» تخسر 2.4 مليار جنيه

مال وأعمال

البورصة
البورصة

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

«البورصة» تكسب 9.4 مليار جنيه

#

«البورصة» تخسر 29 مليار جنيه

#

البورصة تخسر 21 مليار جنيه في أسبوع

#

«البورصة» تخسر 7.2 مليار جنيه

تراجعت مؤشرات البورصة، في جلسة اليوم، الثلاثاء، بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين والعرب، كما تراجع رأس المال السوقي بقيمة 2.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 755.887 مليار جنيه.

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 13588 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 2090 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 20" بنسبة 0.20% عند مستوى 12950 نقطة.

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.14% عند مستوى 689 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 1733 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 448 نقطة.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 143 مليون ورقة مالية بقيمة 648 مليون جنيه عبر تنفيذ 22 ألف عملية لـ170 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 61.81% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 30.32%، والعرب على 7.87% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 49.98% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 50.01%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة بلغت 35.1 مليون جنيه، 2 مليون جنيه، 25.1 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب، والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 932 ألف جنيه، 17.7 مليون جنيه، 43.6 مليون جنيه، على التوالي.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مساجد وكنائس.. والهوية الوطنية للدولة !

محمود سلطان

وسائل التواصل تراقب الركن الفاشي

فراج إسماعيل

حرب أكتوبر وتحية (صادقة) للرجال1-2

د. هشام الحمامي

مبروك عطية و«فتاوى المول»!

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

كنز مصر المسكوت عنه

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» مصر تستهلك 83 مليار سيجارة سنويًا
» مطار القاهرة يستقبل 4 أفواج سياحية
» القبض على 6 أشخاص لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار
» «الإفتاء»: غدًا غرة شهر صفر لعام 1440 هجريًا
» تجديد حبس مفتي الإخوان 45 يومًا
» «البورصة» تخسر 2.4 مليار جنيه
» مقتل 7 أشخاص في هجوم انتحاري بأفغانستان
» مفاجأة..«ليفربول» يسعى لضم«سانشو» بديلًا لـ«صلاح»
» الحبس عامًا مع إيقاف التنفيذ لـ7 محامين في إهانة القضاء
» إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال على حدود غزة
» تجديد حبس عاطل اغتصب وهتك عرض أطفال زوجته

استطلاع رأي

هل تستطيع الاستغناء عن استخدام مواقع التواصل؟

  • فجر

    04:36 ص

  • فجر

    04:36

  • شروق

    05:58

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    15:06

  • مغرب

    17:35

  • عشاء

    19:05

من الى
أسامة كمال
أرشيفية لعبد الناصر والسادات
حرب أكتوبر
شيخ الطريقة الشبراوية
الاخوان