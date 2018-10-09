» «البورصة» تخسر 2.4 مليار جنيه

09 أكتوبر 2018 - 06:55 م

تراجعت مؤشرات البورصة، في جلسة اليوم، الثلاثاء، بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين والعرب، كما تراجع رأس المال السوقي بقيمة 2.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 755.887 مليار جنيه.

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 13588 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 2090 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 20" بنسبة 0.20% عند مستوى 12950 نقطة.

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.14% عند مستوى 689 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 1733 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 448 نقطة.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 143 مليون ورقة مالية بقيمة 648 مليون جنيه عبر تنفيذ 22 ألف عملية لـ170 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 61.81% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 30.32%، والعرب على 7.87% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 49.98% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 50.01%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة بلغت 35.1 مليون جنيه، 2 مليون جنيه، 25.1 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب، والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 932 ألف جنيه، 17.7 مليون جنيه، 43.6 مليون جنيه، على التوالي.



