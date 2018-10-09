أسعار الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم

09 أكتوبر 2018 - 07:05 م

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام، خدمة لرصد أسعار صرف الدولار، مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء، 9 أكتوبر 2018.

واستقر سعر الدولار في مختلف البنوك على نفس الأسعار الصباحية، وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي 17.85 جنيه للشراء، و17.95 للبيع.

ويبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك الآن:

البنك الشراء البيع

البنك المركزي 17.85 17.95

بنك مصر 17.79 17.89

الأهلي المصري 17.78 17.88

القاهرة 17.86 17.96

الإسكندرية 17.86 17.96

التجاري الدولي 17.86 17.96

أبو ظبي الإسلامي 17.87 17.96

قناة السويس 17.86 17.96

البركة 17.86 17.96



