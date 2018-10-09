شيخ الأزهر: القيادات السياسية عليها مسئولية نبذ الخلافات

09 أكتوبر 2018 - 07:30 م

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر ، رئيس مجلس حكماء المسلمين، إن الإسلام ضمن لجميع الأديان حق العبادة وممارسة الشعائر.

وشدد الطيب خلال لقائه اليوم، نور سلطان نزارباييف، رئيس كازاخستان، بأستانة، على الأكبر أهمية دور القيادات السياسية في العالم الإسلامي ومسئوليتهم تجاه جمع الصف ونبذ الخلاف.

وأكد أن الخلاف والتنازع مآله الفشل، وأن الأزهر سيظل داعمًا لكل مبادرة تقرب بين المسلمين، وراعيًا لكل دعوة تجمع بين الناس على اختلاف أديانهم، وأعرب عن تقديره للجهد المبارك الذي تبذله جمهورية كازاخستان في ترسيخ مبدأ الحوار.

من جهته، أكد الرئيس الكازاخستاني، أهمية مؤتمر "قادة الأديان"، الذي تنطلق فعالياته غدًا الأربعاء، قائلاً إن غايته هي تفعيل الحوار بين الأديان والحضارات.

وأشار إلى ما يعتري العالم الإسلامي في الفترة الراهنة من أزمات وخلافات، وموقف جمهورية كازاخستان الداعم لمساعي الحوار، معتبرا أن العاصمة أستانة منصة يتلاقى على أرضها جميع القيادات الدينية باختلاف عقائدهم ومذاهبهم، بهدف التوافق ولم الشمل ونبذ الخلاف، الذي أصبح خطراً يهدد العالم الإسلامي، وما نتج عنه من حروب أهلية.

وأوضح رئيس كازاخستان أن الأزهر بحكم مكانته العالمية ورسالته الإنسانية يضطلع بدور كبير تجاه قضايا المسلمين وأوطانهم، مضيفا أنه ليس أمامنا إلا الأزهر ومنهجه في مكافحة التطرف.

بدوره، أوضح شيخ الأزهر أن الأزهر الشريف يضم في جنباته عددًا من أبناء كازاخستان، معربًا عن استعداده التام لمضاعفة المنح دعمًا لكازاخستان وشعبها الطيب.

وتطرق الطيب للمكانة التاريخية لجمهورية كازاخستان في قلوب العرب والمسلمين، مستشهدا بالفيلسوف المسلم الفارابي والسلطان الظاهر بيبرس.

من جانبه، أشار رئيس كازاخستان إلى أن مسجد السلطان الظاهر بيبرس في مصر يرمز إلى الإرث التاريخي الذي يجمع بين كازاخستان ومصر، معربًا عن تقديره الخاص لما يقوم به الأزهر وشيخه من جهود في سبيل وحدة الكلمة ونبذ الفرقة، وتوضيح الصورة الحقيقية للإسلام والمسلمين.







