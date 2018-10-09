  • الثلاثاء 09 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر08:57 م
بحث متقدم
أسامة كمال

وزير البترول الأسبق: هذه شهادتي على حكم الإخوان

الاخوان

انتخابات الكونجرس تحسم مصير الإخوان داخل أمريكا

صلاح ورونالدو ومبابي ومودريتش وميسي

«صلاح» يتصدر استفتاء «فرانس فوتبول» للكرة الذهبية

علاء مبارك

علاء مبارك يُشيد بدور قائد عسكري حبسه والده

الطيب خلال لقائه نور سلطان نزارباييف رئيس كازاخستان بأستانة

شيخ الأزهر: القيادات السياسية عليها مسئولية نبذ الخلافات

الدولار

أسعار الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم

أرشيفية لعبد الناصر والسادات

عبد الناصر وحرب أكتوبر.. «خناقة» المثقفين السنوية

موظفون مصريون (أرشيفية)

الحكومة تتجه لتخفيض ساعات العمل

هشام عشماوي

بالفيديو.. ننشر أول تعليق لـ«عشماوي» بعد القبض عليه

كارتيرون

الاهلي يلجأ لهذا الأمر قبل مواجهة الترسانة غدًا

شيخ الأزهر: القيادات السياسية عليها مسئولية نبذ الخلافات

آخر الأخبار

الطيب خلال لقائه نور سلطان نزارباييف رئيس كازاخستان بأستانة
الطيب خلال لقائه نور سلطان نزارباييف رئيس كازاخستان بأستانة

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

"الطيب" يتجه إلى كازاخستان لافتتاح مؤتمر زعماء الأديان

#

الأزهر يهنئ الرئيس والقوات المسلحة بانتصارات أكتوبر

#

«الطيب» يوجه بفتح تحقيق عاجل في أسباب حريق «الحسين الجامعي»

#

مستشار الإمام الأكبر يكشف كواليس تلقيه نبأ وفاة شقيقته

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر ، رئيس مجلس حكماء المسلمين، إن الإسلام ضمن لجميع الأديان حق العبادة وممارسة الشعائر.

وشدد الطيب خلال لقائه اليوم، نور سلطان نزارباييف، رئيس كازاخستان، بأستانة، على الأكبر أهمية دور القيادات السياسية في العالم الإسلامي ومسئوليتهم تجاه جمع الصف ونبذ الخلاف.

وأكد أن الخلاف والتنازع مآله الفشل، وأن الأزهر سيظل داعمًا لكل مبادرة تقرب بين المسلمين، وراعيًا لكل دعوة تجمع بين الناس على اختلاف أديانهم، وأعرب عن تقديره للجهد المبارك الذي تبذله جمهورية كازاخستان في ترسيخ مبدأ الحوار.

من جهته، أكد الرئيس الكازاخستاني، أهمية مؤتمر "قادة الأديان"، الذي تنطلق فعالياته غدًا الأربعاء، قائلاً إن غايته هي تفعيل الحوار بين الأديان والحضارات.

وأشار إلى ما يعتري العالم الإسلامي في الفترة الراهنة من أزمات وخلافات، وموقف جمهورية كازاخستان الداعم لمساعي الحوار، معتبرا أن العاصمة أستانة منصة يتلاقى على أرضها جميع القيادات الدينية باختلاف عقائدهم ومذاهبهم، بهدف التوافق ولم الشمل ونبذ الخلاف، الذي أصبح خطراً يهدد العالم الإسلامي، وما نتج عنه من حروب أهلية.

 وأوضح رئيس كازاخستان أن الأزهر بحكم مكانته العالمية ورسالته الإنسانية يضطلع بدور كبير تجاه قضايا المسلمين وأوطانهم، مضيفا أنه ليس أمامنا إلا الأزهر ومنهجه في مكافحة التطرف.

بدوره، أوضح شيخ الأزهر أن الأزهر الشريف يضم في جنباته عددًا من أبناء كازاخستان، معربًا عن استعداده التام لمضاعفة المنح دعمًا لكازاخستان وشعبها الطيب.

وتطرق الطيب للمكانة التاريخية لجمهورية كازاخستان في قلوب العرب والمسلمين، مستشهدا بالفيلسوف المسلم الفارابي والسلطان الظاهر بيبرس.

من جانبه، أشار رئيس كازاخستان إلى أن مسجد السلطان الظاهر بيبرس في مصر يرمز إلى الإرث التاريخي الذي يجمع بين كازاخستان ومصر، معربًا عن تقديره الخاص لما يقوم به الأزهر وشيخه من جهود في سبيل وحدة الكلمة ونبذ الفرقة، وتوضيح الصورة الحقيقية للإسلام والمسلمين.

 



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مساجد وكنائس.. والهوية الوطنية للدولة !

محمود سلطان

وسائل التواصل تراقب الركن الفاشي

فراج إسماعيل

حرب أكتوبر وتحية (صادقة) للرجال1-2

د. هشام الحمامي

مبروك عطية و«فتاوى المول»!

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

كنز مصر المسكوت عنه

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» مصر تستهلك 83 مليار سيجارة سنويًا
» مطار القاهرة يستقبل 4 أفواج سياحية
» القبض على 6 أشخاص لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار
» «الإفتاء»: غدًا غرة شهر صفر لعام 1440 هجريًا
» تجديد حبس مفتي الإخوان 45 يومًا
» «البورصة» تخسر 2.4 مليار جنيه
» مقتل 7 أشخاص في هجوم انتحاري بأفغانستان
» مفاجأة..«ليفربول» يسعى لضم«سانشو» بديلًا لـ«صلاح»
» الحبس عامًا مع إيقاف التنفيذ لـ7 محامين في إهانة القضاء
» إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال على حدود غزة
» تجديد حبس عاطل اغتصب وهتك عرض أطفال زوجته

استطلاع رأي

هل تستطيع الاستغناء عن استخدام مواقع التواصل؟

  • فجر

    04:36 ص

  • فجر

    04:36

  • شروق

    05:58

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    15:06

  • مغرب

    17:35

  • عشاء

    19:05

من الى
أسامة كمال
أرشيفية لعبد الناصر والسادات
حرب أكتوبر
شيخ الطريقة الشبراوية
الاخوان