» تجديد حبس مفتي الإخوان 45 يومًا

09 أكتوبر 2018 - 07:38 م

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار سامح سليمان داود، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس المتهم عبدالرحمن البر، مفتي الإخوان، في اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية، وتولي قيادة جماعة إرهابية، لمدة 45 يومًا، على ذمة التحقيقات.

وأسندت النيابة للمتهم، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، بغرض الدعوة لتعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية والحقوق العامة للمواطنين التى كفلها الدستور والقانون.



