«صلاح» يتصدر استفتاء «فرانس فوتبول» للكرة الذهبية

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خالد الشرقاوي

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صلاح ينافس رونالدو وميسي على الكرة الذهبية

ميسي

رونالدو

محمد صلاح

استفتاء

الكرة الذهبية

تقدم محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، على جميع منافسيه الـ29، في الاستفتاء الذي طرحته مجلة "فرانس فوتبول" عبر موقعها الإلكتروني، على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في عام 2018.

وأعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية أمس، الاثنين، عن قائمة تضم 30 لاعبًا من المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2018، على رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الأرجنتيني ليونيل ميسي، المصري محمد صلاح، والكرواتي لوكا مودريتش.

وشارك في التصويت الذي انطلق مساء أمس، حوالي 360 ألف حتى الآن، ويتصدر محمد صلاح  بـ42% من الأصوات، وجاء خلفه كل من ميسي 38% ورونالدو 7% ونيمار 3%.

إلى ذلك، لم يحصل 20 لاعبًا من المشاركين في التصويت على أي صوت حتى الآن، ومن بينهم أجويرو وبيل وفيرمينو وساديو ماني وبوجبا وهاري كين ونجولو كانتي ودي بروين.

وعلى الرغم من ذلك، فإن اختيار الفائز بالكرة الذهبية لن تشارك فيه الجماهير على الإطلاق، حيث تقوم مجلة (فرانس فوتبول) الفرنسية باختيار قائمة من 173 صحفيًا من حول العالم، للتصويت على الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، دون تدخل من جانب المدربين أو أي استفتاءات جماهيرية.

ويختار كل صحفي أفضل 3 لاعبين من قائمة الـ 30 مرشحا من وجهة نظره، ويحصل صاحب المركز الأول في اختيار كل صحفي على 5 نقاط، الثاني 3 نقاط والثالث نقطة واحدة، ويتم ترتيب اللاعبين تنازليا بعد فرز أصوات جميع الصحفيين.


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