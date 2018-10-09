متحدث «الوزراء»: نقل دواوين الوزارة في هذا التوقيت

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مجلس الوزراء

الاصلاح الادارى

نادر سعد

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع مجلس الإصلاح الإداري اليوم ناقش موضوعين وهما "إجراءات تطوير كفاءة الجهاز الإداري للدولة، ومقترح تقليص أيام العمل الأسبوعي".

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم خلال فترة وجيزة نقل دواوين الدولة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ولابد أن يشمل النقل تطويرًا في العقول والأداء والآليات التي يتم تطبيقها.

وأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كلف بتشكيل مجموعة عمل لدراسة مقترح تقليص ساعات العمل اليومية، وحرص المجلس خلال مناقشة المشروع مع الوزارات والمحافظات عدم التأثير على الخدمات المقدمة للمواطن، إضافة إلى عدم المساس بالأجور، موضحًا أنه اتضح بعد الدراسة أن تقليص ساعات العمل اليومية أمر غير مجدي اقتصاديًا، ولن يكون له المردود الذي ينتظره الجميع.



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